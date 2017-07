Schade door aardbeving voor Turkse en Griekse kust

Voor de kust van Turkije is een aardbeving geweest met een kracht van 6,7. De aardbeving was rond 00.30 uur Nederlandse tijd en veroorzaakte een kleine vloedgolf. Berichten over slachtoffers zijn er niet.

Dit verhaal wordt voortdurend geüpdatet.

Het epicentrum was in de buurt van de Turkse badplaats Bodrum en het Griekse eiland Kos. Ooggetuigen zeggen dat het in de toeristische plaatsen even een chaos was. Door de kracht van de beving zijn ramen gesprongen en viel puin van gebouwen naar beneden. Ook zijn er berichten over afgebroken balkons.