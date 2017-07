Geen stunt volleybalsters Oranje tegen Amerika

De Nederlandse volleybalsters hebben in de World Grand Prix niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen Amerika. In het Braziliaanse Cuiabá boog Oranje (FIVB-7) met 1-3 (15-25, 25-23, 26-28, 21-25) voor de nummer twee van de wereld.

Na een slechte eerste set, waarin vooral de passing niet liep, knokte Oranje zich aan het eind van de tweede set terug in de wedstrijd. Nederland werkte een 16-20 achterstand weg en pakte de set.

In het vervolg kon het beide kanten op. In de derde set verspeelde Oranje een 16-13 marge, maar werkte het ook drie setpoints weg. Waarna in de vierde set een 14-9 voorsprong onvoldoende was. De VS was op alle fronten net iets beter.