Amsterdam krijgt écht de fietsbrug over het IJ

Amsterdam krijgt definitief een fietsbrug over het IJ. Na het college heeft nu ook de gemeenteraad ingestemd met het plan voor het project Sprong over het IJ, waar de fietsbrug deel van uitmaakt. Daarmee is een jarenlange politieke discussie beslecht.

De brug komt ten oosten van station Amsterdam Centraal, tussen het Java-eiland en Amsterdam-Noord. De gemeente wil met de fiets- en voetgangersbrug onder meer de drukte op de ponten over het IJ verminderen.

Minister Schultz van Infrastructuur keerde zich eerder dit jaar tegen het plan. De fietsbrug belemmert volgens haar de scheepvaart. Schultz en Rijkswaterstaat pleitten voor een tunnel, maar de gemeente zette het idee voor de brug gewoon door.

Het is nog onduidelijk wanneer de bouw begint. Ook het ontwerp staat nog niet vast. De brug kon wel eens hoog worden, om grote schepen zo min mogelijk tot last te zijn.