Nederlandse vrouwen op drempel van kwartfinales EK

Een minuut later had het 1-1 moeten staan, maar Pernille Harder liet na gepruts in de Nederlandse defensie een enorme mogelijkheid liggen. Keepster Sari van Veenendaal voorkwam met een redding de gelijkmaker.

In het restant van de eerste helft gebeurde weinig noemenswaardigs. Dat veranderde kort na rust. Sanne Troelsgaard eiste eerst de hoofdrol op met een harde overtreding op Lieke Martens. Geel volgde als passende straf.

Enkele minuten later schoot Troelsgaard op randje buitenspel de bal in kansrijke positie over het doel van Van Veenendaal. Nederland ontsnapte opnieuw.

Denemarken maakte aanspraak op de gelijkmaker, maar vond telkens uitblinkster Van Veenendaal op z'n weg. Een kwartier voor tijd weerhield de Arsenal-keepster wederom Troelsgaard van scoren af.

Zo bleef Nederland, af en toe met kunst- en vliegwerk, op de been en boekte het de tweede zege in groep A. Maandag in Tilburg volstaat een punt tegen België om de kwartfinales te bereiken.