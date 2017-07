Brit die 'amper kan lopen' beklimt Kilimanjaro

Bijstand krijgen omdat je amper kunt lopen, maar wel de Kilimanjaro beklimmen en meedoen aan triatlons. Mark Lloyd (33) uit Wales had heel wat uit te leggen voor de rechtbank. Tussen oktober 2014 en februari 2016 ontving hij omgerekend 7300 euro aan bijstand.

Volgens de aanklager verklaarde Lloyd op zijn aanvraagformulieren dat hij maar 20 tot 50 meter aan een stuk kon lopen. Op ongelijke grond kon hij zich niet voortbewegen, beweerde hij, en elke 20 minuten moest hij gaan zitten om bij te komen.

Maar dat strookte niet bepaald met zijn fysieke prestaties. In zijn uitkeringsperiode voltooide Lloyd zeker 1 triatlon en beklom hij in vijf dagen de Kilimanjaro in Tanzania, met 5892 meter de hoogste berg van Afrika. De beklimming vereiste acht tot twaalf uur lopen per dag.

Verder deed hij mee aan de World Powerboat Championships in Malta.

Afghanistan

Lloyd, een oud-militair, verklaarde voor de rechtbank dat hij moeilijk liep doordat hij in Afghanistan gewond was geraakt aan zijn rug. Om te bewijzen dat hij niet was afgeschreven, deed hij mee aan triatlons, beklom hij de Kilimanjaro en ging hij skiƫn in de Alpen. Dat hij medische problemen had, hield hij naar eigen zeggen liever voor zich.

De rechter noemde het hele verhaal nonsens. Volgens hem loog Lloyd met de bedoeling zoveel mogelijk geld bij elkaar te schrapen.

De uitspraak is op 3 augustus. Volgens de rechter zou het wel eens kunnen uitdraaien op een celstraf.