O.J. Simpson komt vervroegd vrij

Voormalig footballster en acteur O.J. Simpson komt op 1 oktober vrij. Hij was veroordeeld tot 33 jaar voor een gewelddadige beroving, maar mag na 9 jaar de gevangenis in Nevada verlaten vanwege goed gedrag.

Dat oordeelde de parole board waar Simpson vandaag zijn zaak mocht bepleiten. Dat hij in 2007 samen met drie anderen een man in een hotel in Las Vegas onder bedreiging van vuurwapensprobeerde te beroven was een ernstig misdrijf, oordeelde de instantie die erover gaat. Maar Simpson heeft zich in de tijd dat hij in de gevangenis zit aan alle regels gehouden.

Ook zijn leeftijd (70) speelt een rol, net als het feit dat hij geen strafblad had, en dat hij in de ogen van de mensen die het besluit namen geen gevaar voor de samenleving vormt. In een parole board zitten doorgaans rechters, psychiaters en criminologen.

Simpson reageerde opgelucht op het bericht dat hij op 1 oktober naar huis mag. Op de vraag of hij inderdaad naar Miami wil verhuizen zoals hij eerder heeft gezegd, had Simpson tijdens de hoorzitting glimlachend geantwoord: "Dat is correct. Ik zou op zich ook best in Nevada willen en kunnen wonen, maar ik denk niet dat jullie me hier nog langer willen hebben."

Aardige kans

Het kenmerkte de ontspannen sfeer tijdens de zitting. Simpson voelde kennelijk al aan dat het voor hem de goede kant op ging. Juristen hadden vooraf gezegd dat hij een aardige kans maakte op vervroegde vrijlating omdat hij zich als modelgevangene heeft gedragen.

Rust zit er voor de oud-sportheld vermoedelijk niet in. Hij wordt nog achtervolgd door advocaten van de familie Goldman, die geld van hem tegoed heeft.

Smartegeld

Na zijn vrijspraak in de roemruchte rechtszaak over de moord op Nicole Brown, de ex van Simpson, en haar vriend Ron Goldman in 1994, werd Simpson in een civiele rechtszaak veroordeeld tot het betalen van 33,5 miljoen dollar aan schadevergoeding en smartegeld aan de nabestaanden. Daarvan is nog maar een klein deel voldaan. Helemaal toevallig is het dan ook niet dat Simpson naar Florida verhuist: in die staat bestaat een wet die onder bepaalde voorwaarden beslagleggingen onmogelijk maakt.