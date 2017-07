Vader van Nederlandse gevangene in China: alles tussen hemel en hel is mogelijk

Een van die fouten is dat Harm de eerste 25 keer verhoord is zonder aanwezigheid van een advocaat. Ook zijn er getuigenissen van de familie van het slachtoffer verdraaid en is nooit bewezen dat de bloedneus die het slachtoffer had door een klap van Harm is ontstaan. Er zijn geen dna-sporen op de vuist van Harm aangetroffen.

Zijn vader is niet ontevreden over hoe de Nederlandse overheid de zaak heeft begeleid. In het begin was het verhaal dat ze ons alleen consulair konden bijstaan, omdat ze zich niet met de rechtsgang in een ander land kunnen bemoeien. Maar toen de uitspraak zo stevig was en de nieuwe advocaat van Harm duidelijke aanwijzingen had dat de Chinezen in het politieonderzoek steken hadden laten vallen, besloot ook de Nederlandse overheid zich harder op te stellen.

Er werden vier noodverbalen naar de Chinese overheid gestuurd met vragen, maar daar is nooit op gereageerd. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken riep afgelopen februari de Chinese ambassadeur in Nederland nog naar het ministerie om de zaak van Fitié te bepleiten. "Maar het kan altijd beter", zegt zijn vader. "Koenders had ook zijn ambtsgenoot kunnen bellen en de zaak op regeringsniveau aanhangig kunnen maken, maar dat is nooit gebeurd."