OM: Syriëganger Laura H. onder voorwaarden vrij

Het Openbaar Ministerie vindt dat Laura H. niet langer haar rechtszaak in de gevangenis hoeft af te wachten. De vrouw zit, sinds ze vorig jaar terugkeerde uit IS-gebied in Syrië, in de terroristenafdeling van de Penitentiaire Inrichting in Vught. De rechtbank moet woensdag nog beslissen of de vrouw inderdaad onder voorwaarden de gevangenis mag verlaten.

Een van de voorwaarden is een enkelband zodat justitie weet waar ze is.

De verdediging van Laura H. wilde al langer dat ze op vrije voeten kwam, maar telkens hield het Openbaar Ministerie dat tegen. Het OM geloofde niet dat Laura H. was gevlucht uit Syrië, zoals ze zelf verklaarde, maar dacht dat ze door IS naar Nederland was gestuurd om een aanslag te plegen.

Nu het OM voorlopige vrijlating niet meer tegenwerkt, denkt het niet langer dat Laura H. dat van plan was.

De rechter gaf Laura H. het laatste woord tijdens de zitting. Op een emotionele toon zei H. dat ze zich aan alle voorwaarden zal houden. "Ik ga bewijzen dat ik geen verkeerde intenties heb en dat ik een goed persoon ben voor mijn kinderen en de samenleving."

Tegen haar zin

Laura H. uit Leidschendam vertrok twee jaar geleden met haar twee kinderen naar Syrië. Ze zegt dat haar geradicaliseerde man Ibrahim I. hen daar tegen hun zin naartoe heeft gebracht.

Ze verbleef tussen 2015 en 2016 in Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat in Syrië. Met de hulp van haar vader sloeg ze op de vlucht.

Bij aankomst op Schiphol werd ze opgepakt op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Sindsdien zit ze vast, in afwachting van haar proces.