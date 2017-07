TMG zet Amsterdam Fashion Week na een jaar weer te koop

Telegraaf Media Groep (TMG) wil af van International Fashion Week BV, het bedrijf dat jaarlijks twee edities van Amsterdam Fashion Week organiseert. De modeweek levert volgens TMG te weinig geld op.

Dat TMG de modeweek in de etalage zet is opvallend, omdat het Amsterdam Fashion Week vorig jaar nog kocht van de ondernemers Bart Maussen en Hans van der Linden. Het plan was om de modeweek te professionaliseren en om een online modeplatform te starten. Die website kwam er, daarnaast werden samenwerkingen gestart met verschillende commerciƫle partijen.

Die initiatieven hebben echter te weinig opgeleverd, concludeert het bedrijf. "Amsterdam Fashion Week voldoet niet aan de rendementseisen van TMG", zegt het bedrijf in een verklaring, daarom wordt het te koop gezet.

Het is nog de vraag of er een koper komt voor de modeweek. Een jaar voor de verkoop aan TMG luidde voormalig eigenaar Maussen de noodklok. Hij stelde toen dat de kans groot was dat Amsterdam Fashion Week zou verdwijnen als de gemeente Amsterdam niet met een subsidie over de brug kwam. Modeweken in Londen, Parijs en Milaan kregen volgens Maussen wel miljoenen aan subsidie. Op die manier kaapten ze ontwerpers en publiek weg uit Amsterdam.