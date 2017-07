Londen wilde nazi-leider Hess in 1957 al vrijlaten

Na de oorlog werd Hess met andere nazi-kopstukken veroordeeld in het Neurenbergproces. Hij kreeg levenslang en werd met zes anderen opgesloten in de Spandau-gevangenis in Berlijn. Daar had hij gezelschap van onder meer admiraal Dönitz en minister van Bewapening Speer.

De geallieerden hadden afgesproken dat een vervroegde vrijlating door alle vier landen goedgekeurd moest worden. Elf keer verzocht de Britse overheid om Hess vrij te laten, nog eens negen keer werd dat verzoek gesteund door Frankrijk en de VS. De Sovjet-Unie bleef echter dwarsliggen.