Australische agent toegetakeld met samoeraizwaard

Een politieagent in de Australische stad Perth heeft een schedelbreuk en ernstige verwondingen aan zijn gezicht opgelopen bij een aanval met een samoeraizwaard. De agent kwam af op een melding over een man die zijn vrouw mishandelde.

Toen de agent bij de woning aankwam, was de man al weg. Kort daarna dook hij weer op en viel de agent aan met het zwaard. Hij is met een taser uitgeschakeld en zit vast. De vrouw had eerder al gevraagd om straatverbod voor de man.

"De agent heeft geluk dat hij leeft", zegt een woordvoerder van de politie. Mogelijk moet hij nog wel worden geopereerd.

Salaris

De Australische politiebond heeft er bij premier McGowan op aangedrongen dat agenten beter worden betaald voor de risico's die ze lopen. "Wat de premier niet begrijpt, is dat agenten mogelijk 's avonds niet meer thuiskomen als ze 's morgens hun uniform aantrekken."

Volgens de premier zijn hogere salarissen niet aan de orde.