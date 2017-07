'Demonstranten Al Hoceima laten zich niet stoppen'

In en rondom de Marokkaanse stad Al Hoceima "is opvallend veel politie op de been". Dat zei correspondent Sjoukje Rietbroek, die gisteravond aankwam op de plek waar voor vanmiddag een grote demonstratie gepland staat, vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Hoewel dat protest verboden is door Marokko gaat de betoging gewoon door. Demonstranten laten zich niet stoppen, zei Rietbroek. Er wordt ook nog steeds opgeroepen om vanuit andere steden naar de demonstratie te komen, maar of dat zin heeft, is de vraag. "De kans is groot dat de politie de toegangswegen richting Al Hoceima gaat afsluiten", zei Rietbroek.

Onderweg naar de stad in het Rifgebied, de noordelijke bergstreek in Marokko, kwam de correspondent veel checkpoints tegen waar ze doorheen moest. "Daar werden paspoorten gecontroleerd en naast een namenlijst gelegd. De politie houdt bepaalde mensen waarschijnlijk extra in de gaten."

Geen vergunning

De demonstratie van vandaag werd maanden geleden al aangekondigd door Nasser Zafzafi, de leider van volksbeweging Hirak. Hij werd eind mei opgepakt en zit sindsdien vast. Volgens de autoriteiten is er geen vergunning aangevraagd, maar de demonstranten van de Hirak-beweging zeggen dat zo'n aanvraag helemaal niet nodig is.

De afgelopen maanden waren er al meer demonstraties in het gebied. Sinds de dood van visverkoper Mohsin Fikri, in oktober vorig jaar, zijn er vrijwel dagelijks protesten, met name in Al Hoceima en het naastgelegen Imzouren.

De bewoners eisen betere voorzieningen, zoals een oncologisch centrum en een universiteit, meer banen en minder corruptie. "Maar vandaag gaat het de betogers vooral om de jongens die zijn opgepakt", zei Ikram Chiddi, bestuurslid van de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland en van oorsprong afkomstig uit Al Hoceima.