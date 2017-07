Trump neemt in interview afstand van trouwe aanhanger Sessions

President Trump heeft in een interview met The New York Times afstand genomen van zijn minister van Justitie, Jeff Sessions. Trump zegt dat hij Sessions nooit zou hebben benoemd als hij had geweten dat die zijn handen af zou trekken van het onderzoek naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen. Die beslissing van Sessions noemt Trump "heel oneerlijk tegenover de president".

Trump neemt het Sessions kwalijk dat hij van tevoren niets heeft laten doorschemeren. Als hij zich wilde verschonen, had hij dat voor zijn benoeming moeten zeggen, aldus de president in The New York Times. "Dan had ik iemand anders gekozen."