Trumps naasten getuigen voor Senaatscommissie

Drie vertrouwelingen van president Trump verschijnen volgende week voor onderzoekscommissies van de Amerikaanse Senaat. Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner getuigt maandag achter gesloten deuren, zoon Donald Trump jr. en oud-campagneleider Paul Manafort twee dagen later in het openbaar.

Aanleiding voor de zitting met Trumps zoon en Manafort is de ontmoeting die zij vorig jaar hebben gehad met een Russische advocate. Die had hen belastende informatie in het vooruitzicht gesteld over presidentskandidaat Hillary Clinton.

'Massahysterie'

De Senaatscommissie die onderzoek doet naar Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen wil meer weten over de ontmoeting. De senatoren hebben Trump jr. en Manafort nu dus opgeroepen als getuigen. De advocate wil zelf ook getuigen, naar eigen zeggen om de "massahysterie" weg te nemen.

Kushner, die ook bij de bewuste ontmoeting was, wordt apart gehoord door de Senaatscommissie voor de geheime diensten. Hij komt volgens zijn advocaat uit vrije wil. Kushner had maanden geleden al gezegd bereid te zijn tot een gesprek met de commissie over zijn contacten met Russen.