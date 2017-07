'VS stopt met militaire steun aan anti-Assad-rebellen'

De Verenigde Staten stoppen geleidelijk met het bewapenen van rebellen die vechten tegen het regime van de Syrische president Assad. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen, anoniem, tegen The Washington Post. Volgens de krant heeft president Trump het besluit ongeveer een maand geleden genomen.

Het besluit volgde op een ontmoeting van Trump met CIA-directeur Mike Pompeo en nationaal veiligheidsadviseur Herbert McMaster, ruim voor het gesprek tussen Trump en de Russische president Poetin op 7 juli bij de G20 in Duitsland.

In 2013 besloot Trumps voorganger Obama de Syrische rebellen militair te gaan steunen, daarbij geholpen door onder meer Saudi-Arabië en Jordanië. Het gaat om een officieel geheim programma dat loopt via de CIA. Sinds Rusland zich in 2015 in Syrië nadrukkelijk op het strijdtoneel heeft gemeld, wordt getwijfeld aan het nut van de Amerikaanse steun. Het is bekend dat Moskou, een cruciale bondgenoot van Assad, fel tegen de bewapening van de rebellen is.

Raqqa

Na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Duitsland maakten de landen bekend dat ze een akkoord hadden bereikt over een staakt-het-vuren in Zuidwest-Syrië, langs de grens met Jordanië. Veel van de rebellen die de VS militair heeft gesteund, opereerden vanuit daar, schrijft The Washington Post. Het beëindigen van de CIA-operatie om rebellen te bewapenen zou overigens niet als voorwaarde zijn gesteld door Moskou om mee te werken aan het bestand.

De VS steunt ook de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) in de strijd tegen terreurgroep IS, bijvoorbeeld bij de slag om Raqqa. De Syrische Koerden van de YPG-milities spelen een hoofdrol binnen de SDF. Washington is niet van plan om de militaire steun aan hen in te trekken.