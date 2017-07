Studenten racen in zelfgebouwde auto's op het TT-Circuit

Meer dan duizend studenten hebben het afgelopen jaar gewerkt om de snelste racewagen te bouwen. Deze week moet op het TT-Circuit in Assen blijken wie de winnaar van Formula Student NL wordt.

Namens Nederland doen teams van drie opleidingen mee: de Hanzehogeschool Groningen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en de Technische Unisversiteit Eindhoven. Zij meten zich met de buitenlandse teams.

"Kijk, zij hebben 2500 kilometer gereden om hier te zijn", zegt organisator Paul Sieljes tegen RTV Drenthe. Daarbij wijst hij naar een team Russische studenten. Ze duwen hun kleine zwarte raceauto naar de pitstraat voor een acceleratietest. Deze week testen de studenten hun wagen op het circuit. Die wordt beoordeeld op snelheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Een goede baan

Volgens Sieljes zijn er vooral technische studenten die na hun studie in de autobranche willen werken. "Als je het goed doet, kun je veel gemakkelijker een goede baan krijgen. Ik maakte in Engeland al mee dat iemand er tussenuit werd geplukt om bij een Formule 1-team te komen werken."

Toch valt het niet mee om alles goed te doen. Het Groningse team 'Hard' knokt tegen de deadline van de keuring. "We hebben nog een halfuur en zijn nog steeds druk bezig met afstellen", zegt Arnoud Medendorp. Ze redden het: om twaalf uur precies duwen ze hun auto naar de keuring.

Scheef pedaal

Later gaat het alsnog mis. Na een klein rondje op het circuit blijkt dat de rem niet in orde is. "Het pedaal staat scheef", zegt coureur Kevin Luinge. Het team mist de eerste twee belangrijke proeven, maar komt later op de middag alsnog door de keuring.

Morgen is de laatste proef, de 'endurance test'. Morgenavond is de winnaar bekend.

Amerikaanse wedstrijd

De Formula Student komt oorspronkelijk uit de VS, waar de wedstrijd al twintig jaar bestaat. Sinds een paar jaar zijn er ook Europese edities van.