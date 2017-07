Aantal doden door terrorisme daalt voor tweede jaar op rij

Het aantal terroristische aanslagen en doden die daarbij vallen, is wereldwijd voor het tweede jaar op rij gedaald. In 2016 zijn er negen procent minder aanslagen gepleegd dan in 2015. Het aantal doden daalde met dertien procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De daling komt doordat er minder doden vielen in Afghanistan, Syrië, Nigeria, Pakistan en Jemen.

Islamitische Staat maakte de meeste dodelijke slachtoffers. De terroristische groep was in 2016 een stuk dodelijker dan in 2015. Vooral in Irak is de groep verantwoordelijk voor veel doden. Andere landen waar veel aanslagen zijn gepleegd zijn Afghanistan, Syrië, Pakistan en de Filipijnen.

104 landen

De universiteit van Maryland deed onderzoek voor het State Department. Daaruit blijkt dat er in 2016 in totaal 11.072 terroristische aanslagen zijn gepleegd, waarbij 25.600 mensen om het leven kwamen. Ruim een kwart van die doden bestaat uit aanslagplegers.

104 landen kregen te maken met terroristische aanslagen. Driekwart van de doden viel in Irak, Afghanistan, Syrië, Nigeria en Pakistan.

In het rapport wordt Europa geprezen voor diens grote bijdrage aan terrorismebestrijding. Ook wordt er een Nederlands terroristisch incident genoemd: de aanslag van vijf mannen op een moskee in Enschede. Zij gooiden molotov-cocktails naar het gebouw. De rechter oordeelde dat het ging om brandstichting met terroristisch oogmerk en gaf de mannen vier jaar cel.