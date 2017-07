Ruim 1500 uitvallers op tweede, hete Vierdaagsedag

De wandelaars moeten de komende dagen nog 60 tot 100 kilometer lopen, afhankelijk van hun leeftijd en geslacht.

Elke dag staat een andere plaats in de omgeving van Nijmegen centraal. Donderdag is het de dag van Groesbeek met een heuvelachtige route. Het toppunt van de route is de Zevenheuvelenweg, die loopt over vier heuvels.

Halverwege de Zevenheuvelenweg zullen de militairen in uniform stoppen om een eerbetoon te brengen bij de Canadese militaire begraafplaats.