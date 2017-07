Engeland kleineert Schotland, Spanje eenvoudig langs Portugal

Spanje en Engeland zijn het EK probleemloos begonnen. In poule D wonnen de Spaanse vrouwen met 2-0 van Portugal, terwijl Engeland met 6-0 veel te sterk was voor Schotland.

Bij Engeland was Jodie Taylor in de Galgenwaard de gevierde vrouw. Voordat ze diep in de tweede helft werd gewisseld had ze al drie keer gescoord. Taylor was ongrijpbaar voor de trage Schotse defensie. Binnen een half uur tekende ze al voor twee goals.

De 3-0 werd in het doel gegleden door Ellen White. Zij was alert nadat een schot van Jill Scott via de keeper en de lat in het veld was gecaramboleerd. In de tweede helft ging Taylor er nogmaals vandoor en met een lobje zette ze de 4-0 op het scorebord.

In de slotfase tekende een andere uitblinkster, Jordan Nobbs, nog voor de vijfde Engelse treffer, waarna diep in blessuretijd Toni Duggan de zesde Engelse goal binnenkopte.