Euforie krijgt geen vat op Wiegman: we willen door

Geen voorkeur

Nederland kan in het Rotterdamse Kasteel tegen Denemarken een reuzenstap zetten naar een vervolg in het EK-toernooi. Wiegman: "Ik heb geen voorkeur om eerste of tweede te worden in de poule. We willen door, dat is het enige dat telt."

Nederland won de laatste vier duels met Denemarken, dat bij het vorige EK pas sneuvelde in de halve finales. "Dat zegt me niets", vertelt Wiegman. "We hebben ons goed voorbereid en willen een goed resultaat. Al het andere telt niet."