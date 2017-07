Informateur Zalm voor vakantie: goede hoop dat dit gaat lukken

Informateur Zalm is "vol goede hoop dat het gaat lukken met de formatie". Dat zei hij voor aanvang van een zomerstop van bijna drie weken in de formatieonderhandelingen. Maar er zijn "om in Tour de France-termen te spreken ook nog een aantal bergetappes af te leggen en Parijs is nog ver weg", aldus Zalm.

Volgens Zalm zijn alle onderwerpen al een keer aan de orde geweest, soms vluchtig en soms diepgaand. "De sfeer is goed en iedereen heeft de wil om eruit te komen. Men kijkt elkaar recht in het gezicht en er is sterk vertrouwen."

Toch wil Zalm zich niet aan een tijdschema wagen. Of er voor Prinsjesdag al een kabinet is, durft hij niet te zeggen. "Ik heb geleerd dat overpromise en underdeliver het allerslechtste is wat je kunt doen."

Uitrusten

Zalm vindt dat de drie weken die ze nu bezig zijn met deze partijen goed gebruikt zijn. Volgens hem rust een zware last op de onderhandelaars en is het goed dat ze even gaan uitrusten.

Eerder vandaag zeiden de onderhandelaars zelf ook hoopvol te zijn over het verdere verloop, maar ook zij wezen er op dat ze er nog niet zijn. 9 augustus gaan de onderhandelaars weer verder.