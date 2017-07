KNMI trekt code oranje voor zuidwesten in

Het KNMI heeft code oranje voor de provincies Zeeland en Noord-Brabant ingetrokken. Er werd gewaarschuwd voor extreem weer, maar voor zover bekend is er weinig gebeurd.

Weerman Marco Verhoef zei eerder al dat niet zeker was dat het ook echt zou gaan spoken. De buien hingen eerder vandaag boven Frankrijk en het was niet zeker hoe ze zich zouden ontwikkelen.

Voor heel Nederland is nog wel code geel van kracht. Onweersbuien kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd. Die buien trekken in de loop van de nacht weg naar het noordoosten.

Treinverkeer Maastricht plat

Eerder op de dag waren er wel problemen door onstuimig weer. Door een blikseminslag bij het station in Maastricht reden de hele middag en avond geen treinen naar de stad. De NS zette bussen in. De problemen zijn daar inmiddels voorbij. Ook rond Doetinchem lag het treinverkeer even plat na blikseminslag.

Ondanks waarschuwingen werden vanmiddag toch mensen verrast door de weeromslag. Op het strand in Zandvoort schrokken mensen vanmiddag van een opstekende storm. Op beelden in onderstaande tweet is te zien hoe ze zich snel aankleden en wegrennen.