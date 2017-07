Gezichtsherkenning en klonen in China: een belofte of vloek?

Huisdieren klonen

Waar in China, net als in andere landen, ook druk mee wordt geëxperimenteerd is klonen. Eind mei lukte het een privaat Chinees bedrijf voor het eerst in de wereld een genetisch gemodificeerde hond te klonen. Iets wat in het Westen de nodige ethische vragen zou opwerpen. Longlong is hetzelfde als haar oer-moeder, maar heeft in haar genen artrose meegekregen, zodat er op haar geëxperimenteerd kan worden met medicijnen tegen artrose.

"Dat we honden klonen, heeft twee redenen", zegt Mi Jidong, eigenaar van Sinogene. "Ten eerste de medische kant van het verhaal; we willen medicijnen testen op deze 'experimenteerhonden', die genetisch dichterbij de mens staan dan bijvoorbeeld de stier of het schaap, dieren die eerder gekloond zijn. Daarnaast staat het natuurlijk buiten kijf dat de hond de beste vriend van de mens is en dat veel hondenbezitters er veel voor over hebben om een reserve-exemplaar van hun geliefde huisdier achter de hand te hebben."