Audi vergelijkt vrouwen met auto's, Chinezen boos

In China is ophef ontstaan over een reclame van het Duitse automerk Audi. Veel mensen noemen een online commercial van het bedrijf vrouwonvriendelijk en roepen op tot een boycot.

In de reclame checkt de aanstaande schoonmoeder van een bruid op het allerlaatste moment of de vrouw geen plastische chirurgie heeft ondergaan. Ze trekt aan de neus en oren om te zien of er geen littekens zitten en kijkt in de mond of het gebit van de vrouw wel echt is.

Namaakonderdelen

Na de controle geeft de moeder haar zoon goedkeuring waarna ze zich nog een keer omdraait en naar de borsten van de bruid kijkt. Die schrikt en bedekt haar boezem met haar handen.

De tekst van de voice-over is: met belangrijke beslissingen moet je voorzichtig zijn. Daarmee wil Audi zeggen dat hun dealers alleen originele onderdelen gebruiken. Chinese autobedrijven hebben er een handje van om met namaakonderdelen te werken.