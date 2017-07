Commandant Franse strijdkrachten weg na conflict met Macron

De chef-staf van het Franse leger, generaal Pierre de Villiers, is opgestapt. Hij is het niet eens met bezuinigingen die de strijdkrachten zijn opgelegd.

In een verklaring die hij uitgaf, staat dat hij niet langer kan garanderen dat Frankrijk het leger heeft dat nodig is om land en volk te verdedigen.

Het boterde al langer niet tussen De Villiers en Macron. De Villiers sprak zich vorige week tegenover parlementsleden in harde bewoordingen uit over een bezuiniging van 850 miljoen euro die Macron hem voor dit jaar had opgelegd.