Afghaanse meiden schitteren met hun robot in de VS

Ze wilden dolgraag meedoen aan een robotwedstrijd, zes meisjes uit Afghanistan. Dat is in hun thuisland al een hele toer, maar het toernooi was in de Amerikaanse hoofdstad Washington. De VS binnenkomen bleek uiteindelijk bijna nog moeilijker dan de wedstrijd zelf.

In eerste instantie werd hun aanvraag geweigerd. De Amerikaanse immigratiedienst doet dat vaker, uit vrees dat de Afghanen niet willen terugkeren naar hun land.

Na veel internationale druk en persoonlijk ingrijpen van president Trump, mochten de zes alsnog het land in. Ze trokken veel bekijks en kregen op het toernooi zelfs een warm welkom van Ivanka Trump, de dochter van de president.

"Velen van jullie zijn van ver gekomen", zei Trump tijdens een toespraak, waarbij ze de Afghaanse meiden aankeek. "Het is een eer jullie hier te mogen ontvangen."