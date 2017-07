Gewonden en ontruiming bij brand in Diemen

Bij een brand in Diemen zijn drie mensen gewond geraakt. Een van hen is er slecht aan toe.

De brand ontstond rond 3.45 uur in een woning op de benedenverdieping van een flat aan de Rode Kruislaan. De flat van zestien verdiepingen is ontruimd. Het gaat om tientallen mensen. Het vuur is inmiddels uit.

De woningen in het gebouw worden geventileerd. Er is geen gas, water en licht in de flat, meldt de brandweer op Twitter. De bewoners worden tijdelijk opgevangen in het gemeentehuis. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen.

Volgens de brandweer verliep ontruiming rustig. "De bewoners werden wakker gemaakt met de mededeling dat ze hun huis moesten verlaten vanwege een brand, maar er was geen grote paniek. Ze staan nu rustig te wachten tot ze weer terug kunnen naar hun woning."

Over de oorzaak is nog niets bekend.