Noord-Koreaanse overloper weer terug na carrière in Zuid-Korea

Het staat nog niet vast dat de vrouw één en dezelfde is. Ze stelt zich met een andere naam voor, maar Zuid-Koreaanse media zijn ervan overtuigd dat het om Lim gaat.

Voor Noord-Koreanen is het vaak lastig te integreren in Zuid-Korea. Ze spreken wel dezelfde taal, maar hun accent verraadt hun afkomst. Van een eenvoudig leven komen ze in de snelle en ambitieuze wereld van Zuid-Korea terecht. Noord-Koreanen die optreden op televisie zijn meestal een attractie omdat ze allerlei anekdotes over hun vroegere leven vertellen.

Lim hield aan haar optredens op televisie een bescheiden aantal fans over. Ze hield een blog bij, waarin ze vertelde over haar leven. Dat is inmiddels offline, maar volgens de New York Times was een van haar laatste berichten over haar verjaardag in april. "Misschien wel de beste verjaardag van mijn leven." Kort daarna verdween ze.

Er lopen steeds minder Noord-Koreanen over naar Zuid-Korea, vooral omdat de grens met China door Noord-Korea steeds strenger wordt bewaakt. Volgens cijfers van het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenheid liepen er vorig jaar 1418 mensen over, in 2011 waren het er nog 2706.