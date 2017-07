Formatie Dag 125: ook de gezinnen zijn toe aan zomervakantie

Ook vandaag was het een lange dag voor de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ze zaten bij elkaar in het Johan de Witthuis in Den Haag en praatten tussen de middag hun fracties bij. Rond 21.30 uur kwamen Rutte, Buma, Pechtold en Segers een voor een naar buiten.

CDA-leider Buma zei dat hij hoopte dat morgen de laatste formatiedag is voor de zomervakantie. "Langzamerhand vragen onze gezinnen ons; gaan we ook nog een pauze houden? Dat is ook wel nodig, moet ik eerlijk zeggen", aldus Buma. "Een vakantie zou goed zijn voor de gemoedsrust van velen", beaamde D66-leider Pechtold.

Vermoeid

Volgens NOS-verslaggever Ron Fresen is de pijp nu langzamerhand een beetje aan het leegraken voor de onderhandelaars. "Een vakantie is verstandig, want iedereen is vermoeid", zegt hij. Er zijn volgens Fresen nog niet echt vorderingen gemaakt op moeilijke onderwerpen en het zijn pittige gesprekken aan de onderhandelingstafel.

"Wat het gecompliceerd maakt, is dat er vier partijen aan het onderhandelen zijn. De wil is er wel, maar ze zijn er nog lang niet", zegt Fresen.