Achtste deelnemer ontmoeting Trump jr. bekend

Een achtste deelnemer aan het gesprek tussen Donald Trump jr. en een Russische advocate is bekend geworden. Vandaag bevestigde de Amerikaanse advocaat Scott Balber dat zijn cliënt Ika Kaveladze ook aanwezig was. Volgens CNN vertegenwoordigde hij Russen die aan de lobbyist Rob Goldstone hadden gevraagd een ontmoeting te regelen.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN is Kaveladze de tweede man bij de onroerendgoed-organisatie Crocus, waarvan de Russische oligarch Aras Agalarov de topman is. Agalarov zou hebben aangedrongen op de ontmoeting met Trump jr.

Advocaat Balber beklemtoont dat de voormalige Rus Kaveladze nu Amerikaans staatsburger is en nooit iets te maken heeft gehad met de Russische overheid.

Openbaar verhoor

Beetje bij beetje werd duidelijk wie de aanwezigen waren. Balber laat weten dat speciaal aanklager Robert Mueller op de hoogte is van Kaveladze's aanwezigheid en dat hij meewerkt aan Muellers onderzoek.

Mueller, een oud-directeur van de FBI, onderzoekt de Russische bemoeienis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Vanavond werd ook bekend dat Mueller erin heeft toegestemd dat Donald Trump jr. en Paul Manafort, de voormalige campagnemanager van de president, in het openbaar door het Congres gehoord worden in het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingscampagne.

Hillary Clinton

The New York Times kreeg als eerste lucht van de ontmoeting, waar de Amerikaanse pers zich vervolgens op stortte.

Trump jr., de oudste zoon van de president, ontving in de Trump Tower de Russische advocate Natalja Veselnitskaja. Uit e-mails is gebleken dat Trump compromitterende informatie was toegezegd over Hillary Clinton, waar hij met plezier naar uitzag. In een van de mails werd ook vermeld dat het Kremlin de campagne van Trump ondersteunde.

De Democraten en ook sommige Republikeinen nemen het hoog op dat Trump jr. inging op een Russisch aanbod om belastende informatie over Clinton te verkrijgen.

Trump jr. zei later dat de mededelingen van Veselnitskaja over Clinton vaag en nietszeggend waren, en dat zij het onderwerp al snel bracht op de adoptie in de VS van Russische kinderen.

Trump jr. had zijn zwager Jared Kushner, een belangrijke adviseur van de president, en Paul Manafort bij de ontmoeting uitgenodigd.

Veselnitskaja had een tolk bij zich, en ook de Brit Goldstone was als organisator van de bijeenkomst aanwezig. Eind vorige week werd onthuld dat de Russische oud-spion Rinat Achmetsjin de ontmoeting ook bijwoonde.