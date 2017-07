Wielrenners zijn (en maken zich soms) kwetsbaar op de weg

Zaken die wielrenners zelf ook kunnen bedenken, vindt Marius Kwaks (62), die zelf al jaren voor zijn plezier fietst. "Wielrenners moeten zich veilig gedragen", zegt hij. "Zeker in de bebouwde kom. Wij fietsen meestal rond de 30 kilometer per uur, maar we passen onze snelheid aan als we anderen zien."

Maar een verkeersovertreding is snel gemaakt, geeft hij toe. "Soms doe je toch ergens een wedstrijdje, ga je ergens te hard door de bocht, of fiets je door een rood licht. Dat gaat vaak goed, maar nadien denk je wel eens: dat had ik beter anders kunnen doen."

Gebroken botten

Want als wielrenners vallen, kan het flink misgaan. Ze lopen vaak flinke verwondingen op, constateerde ook nationaal expertisecentrum VeiligheidNL vorig jaar. Vooral mannen van veertig jaar en ouder belanden vaak op de spoedeisende hulp met gebroken sleutelbenen, ribben en heupen. Ook inwendige bloedingen komen veel voor.

Tussen 2010 en 2014 verdubbelde het aantal wielrenners dat op de spoedeisende hulp terechtkwam, van 2000 naar 5100. De afgelopen jaren is dat getal weer licht gedaald, zegt Van der Heijden. In 2016 meldden zich zo'n 4700 wielrenners bij de EHBO.