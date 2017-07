Koepelgevangenis Breda in de vrije verkoop, Van der Valk geïnteresseerd

De koepelgevangenis van Breda gaat in de openbare verkoop. De gemeente Breda had de eerste optie om de voormalige gevangenis van het Rijk te kopen, maar ziet daarvan af.

De koopsom is te hoog en de verwachting is dat het veel geld gaat kosten om het pand in het centrum van Breda te onderhouden. Al met al vindt vindt de gemeente de financiële risico's te groot. Daarom gaat De Boschpoort, zoals het gebouw officieel heet, in de openbare verkoop.

De koper krijgt wel te maken met verwachtingen van de gemeente. Die heeft het liefst dat de koepelgevangenis wordt gebruikt voor vrijetijdsbesteding, zodat er meer mensen naar het centrum van Breda komen.

Vrijwillig ontsnappen

Familieconcern Van der Valk zegt tegen regionale krant BN DeStem interesse te hebben. "We gaan hier zeker op inschrijven", aldus het bedrijf. Er liggen al plannen om op het terrein een hotel te vestigen met 160 tot 180 kamers.

In 2014 verlieten de laatste gevangen het complex. Daarna zijn er asielzoekers opgevangen. Momenteel kunnen mensen er als activiteit vrijwillig uit ontsnappen en zijn er kantoren gevestigd.