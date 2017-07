Zes jaar cel geëist tegen gastouder voor doodschudden baby

Een 30-jarige gastouder uit Assen heeft vandaag zes jaar cel tegen zich horen eisen. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van het doodschudden van een baby van 1 jaar oud.

Dat gebeurde vorig jaar oktober in Assen. Volgens het OM is er sprake van doodslag. De vrouw schudde het meisje zo hard door elkaar dat ze hersenletsel opliep. Het kindje overleed twee dagen later.

De gastouder heeft bekend. Ze verklaarde dat het kindje niet stopte met huilen en dat ze radeloos was. Volgens RTV Drenthe was de vrouw erg emotioneel toen ze vanmorgen haar verhaal deed in de rechtbank. De vrouw was twee jaar gastouder toen het gebeurde.

Twee weken na het incident is de vrouw opgepakt. Ze zit sindsdien in voorarrest. Over twee weken bepaalt de rechtbank welke straf ze opgelegd krijgt.