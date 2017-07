Waterpolosters boeken opnieuw grote zege

De Nederlandse waterpolosters hebben ook hun tweede wedstrijd op de WK in Boedapest met twee vingers in de neus gewonnen. Na de 17-2 zege op Frankrijk werd dit keer Japan op een oorwassing getrakteerd: 20-8.

De ploeg van bondscoach Arno Havenga had de smaak snel te pakken: in het eerste kwart werd al zeven keer het doel gevonden. Vooral Sabrina van der Sloot profiteerde van de zwakke Japanse defensie door uit drie schotpogingen drie keer te scoren.

Zand in de motor

Daarmee was de wedstrijd eigenlijk gespeeld, al kwam er in het tweede kwart wat zand in de motor: plotseling scoorde Japan drie keer op rij. En ook in het vervolg wisten de Aziaten af en toe te profiteren van het soms slordige spel van de vrouwen van Havenga.

Spannend werd het, mede door het goede spel van Van der Sloot, echter nooit. De topscoorster (zes goals) zorgde ook nog eens voor het hoogtepunt van het duel met een prachtige intikker met de rug naar het doel toe.

Kluif

Nederland is nu zeker van een plaats in de play-offs. Mocht donderdag ook het laatste pouleduel met Hongarije een zege opleveren, dan plaatst Oranje zich direct voor de kwartfinales. Dat zal nog wel een kluif worden: Hongarije klopte Nederland vorig jaar in de EK-finale.