WK-goud voor Weertman op 10 km openwaterzwemmen

Ferry Weertman heeft op overtuigende wijze goud gewonnen bij de WK zwemmen op de 10 kilometer open water. Na 1.51.58 was hij in het Balatonmeer 0,1 seconde sneller dan de nummer twee Jordan Wilimovsky. De Fransman Marc- Antione Olivier eindigde als derde.

Voor Weertman, die vorig jaar in Rio de Janeiro al de olympische titel opeiste, is het de eerste wereldtitel. Twee jaar geleden won hij zilver.

Marcel Schouten eindigde als 18de. Hij heeft zijn pijlen gericht op de 25 kilometer later deze week.

Ontspannen

Weertman toonde zich na afloop vooral trots dat hij nu zowel olympisch, Europees, als wereldkampioen is. "Ik kon eigenlijk vrij lang ontspannen zwemmen. Ik moest goed opletten wanneer ik precies zou gaan sprinten, want ik had Olivier in mijn zij. Maar dat de eindsprint gelukt is, is natuurlijk heel fijn."

Voorafgaand aan de WK had Weertman al aangekondigd in ieder geval door te gaan tot de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Volgens zijn trainer Marcel Wouda begon de dag met een opmerkelijk incident. Weertman en Schouten werden tijdens het inzwemmen namelijk uit de baan gestuurd door de politie.