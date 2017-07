Marokko verbiedt grote demonstratie in Rifgebied

De Marokkaanse autoriteiten hebben een grote demonstratie in de stad Al Hoceima, aanstaande donderdag, verboden. De demonstratie werd maanden geleden al aangekondigd door Nasser Zafzafi, de leider van volksbeweging Hirak, die eind mei werd opgepakt en sindsdien vastzit.

De activisten van de Hirak-beweging hebben laten weten ondanks het verbod toch de straat op te gaan. Naar verwachting worden de toegangswegen tot Al Hoceima, waar de grootste demonstratie zou plaatsvinden, afgesloten. Zo kunnen demonstranten uit andere steden zich niet aansluiten bij die in Al Hoceima.

Dagelijks protesten

Zafzafi riep Marokkanen in binnen- en buitenland op om op 20 juli massaal de straat op te gaan uit solidariteit met de mensen in het Rifgebied. Sinds de dood van visverkoper Mohsin Fikri, in oktober vorig jaar, zijn daar vrijwel dagelijks protesten, met name in Al Hoceima en het naastgelegen Imzouren.

De bewoners eisen betere voorzieningen, zoals een oncologisch centrum en een universiteit, meer banen en minder corruptie. Ook willen ze dat er een eind komt aan de militaire status die het gebied heeft sinds een grote opstand in 1958-1959.

De datum 20 juli is niet zonder reden gekozen: op die dag in 1921 versloeg de Riffijn Abdelkrim El Khattabi de Spanjaarden die toen over het gebied heersten. Na de overwinning riep hij de onafhankelijkheid van het Rifgebied uit.

In 1926 kwam er een eind aan de onafhankelijkheid toen Spanje en Frankrijk gezamenlijk de aanval op de Riffijnen inzetten. Duizenden mensen kwamen om, onder andere doordat Frankrijk en Spanje mosterdgas gebruikten tegen de bevolking.

Levensstandaard

De demonstranten van nu worden ervan beschuldigd dat ze, net als hun grote voorbeeld El Khattabi, uit zijn op een onafhankelijk Rif. Zelf ontkennen zij dit stellig. Zafzafi heeft altijd volgehouden dat zijn beweging koning Mohamed VI als leider erkent. Hij zegt alleen uit te zijn op verbetering van de levensstandaard. Ook de Marokkaanse regering zegt dat de eisen van de demonstranten legitiem zijn en er geen sprake is van een roep om onafhankelijkheid.