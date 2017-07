Politie Saudi-Arabië maakt jacht op vrouw in minirok

De religieuze politie in Saudi-Arabië onderzoekt een video van een vrouw die een kort rokje en top draagt. Ook heeft ze geen hoofddoek op.

De beelden werden in het weekend gedeeld op Snapchat door een gebruiker die zich Khulood noemt. Later verspreidde de video zich ook via andere sociale media.

De jonge vrouw werd gefilmd terwijl ze door het historische plaatsje Ushaiger wandelde. De politie weet nog niet wie zij is.