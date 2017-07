Wekdienst van 18 juli: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

- Doet het gerechtshof in Den Haag uitspraak of de in beslag genomen hond Rex terug had gemoeten naar zijn baasje Dora Rodic. Zij kreeg eerder geen gelijk van de rechter en spande daarom hoger beroep aan. Dat komt evenwel te laat voor Rex. De hond werd vorige maand afgemaakt. Hij had opnieuw mensen gebeten.

- Presenteert de Bank of England het nieuwe briefje van 10 pond. Daarop staat schrijfster Jane Austen, die vandaag precies 200 jaar geleden op 41-jarige leeftijd overleed. Vanavond wordt ter ere van haar in de Engelse kerk in Amsterdam een speciale kerkdienst gehouden.

- Begint de bouw van de grootste schaapskooi van Nederland. Dat gebeurt aan de rand van het Bargerveen, in Zuidoost-Drenthe. De schaapskooi moet april volgend jaar opengaan en biedt dan plaats aan duizend schapen en meer dan honderd koeien.

Fijne dag!