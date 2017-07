'Vrouwenvoetbal leeft, maar is nog steeds in ontwikkeling'

In de zomers waarin het Nederlands elftal nog deelnam aan grote toernooien, werden straten, pleinen en cafés oranje versierd. Zover is het nog niet nu de vrouwen hun EK spelen, maar de gasten in het Sportforum merken dat een lichte Oranjekoorts niet ver weg is.

"Ik zag zondagmiddag een groepje fans in het oranje lopen in Amsterdam, toch geen speelstad, en toen dacht ik: hé, er leeft meer Oranjegevoel dan ik had verwacht," zegt NOS-presentator Rivkah op het Veld.

"Bovendien", vult AD-journalist Arjan Schouten haar aan, "vond ik het spel tegen Noorwegen best te pruimen. Twee jaar geleden viel me dat tijdens het WK nog heel erg tegen, maar de speelsters zijn een paar jaar verder en spelen bij topclubs. Dat is te zien."