'Nederlandse militairen betrokken bij vechtpartij Litouwen'

Vier Nederlandse militairen zijn in Litouwen betrokken geraakt bij een vechtpartij. Ze zijn teruggestuurd naar Nederland, omdat ze gedronken hadden, schrijft Trouw.

De vier maakten deel uit van een bataljon van de NAVO waar meerdere landen in samenwerken. De NAVO-commandant had een algeheel alcoholverbod ingesteld.

Volgens Trouw is nog niet precies duidelijk wat er is gebeurd. Op 1 juli escaleerde een ruzie in de hoofdstad Vilnius. Twee van de vier militairen vielen een Litouwer aan. De een schopte, de ander sloeg hem tegen het hoofd. De betrokkenheid van de andere twee teruggestuurde militairen is onduidelijk.

Alcohol

Ze werden alle vier gearresteerd. Volgens Litouwse media varieerden de alcoholpromillages van de militairen op het moment van hun arrestatie tussen de 0,54 en 1,75 promille. Een auto besturen is strafbaar vanaf een promillage van 0,5.

Nederland heeft gevraagd of de berechting van het viertal overgelaten mag worden aan Nederland. Vooralsnog blijven ze in dienst bij Defensie. Een woordvoerder zegt in de krant dat zo lang het onderzoek nog niet is afgerond, er alleen sprake is van een ordemaatregel.