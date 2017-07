Egypte stelt visumplicht in voor Qatari's

Qatari's die naar Egypte willen, zullen voortaan in de meeste gevallen weer een visum nodig hebben. Egypte heeft die maatregel getroffen in het kader van de boycot van Qatar.

Samen met Saudi-Arabië, Bahrain en de Verenigde Arabische Emiraten heeft Egypte anderhalve maand geleden een boycot uitgeroepen tegen de golfstaat. De landen beschuldigden Qatar van het financieren van terroristen en willen bovendien dat Qatar zich afkeert van Iran. De maatregel gaat donderdag in.

Qatari's met een Egyptische moeder of echtgenoot worden uitgezonderd van de maatregel. Ook Qatari's die in Egypte studeren hebben geen visum nodig.

Expats

In Qatar wonen en werken veel buitenlanders, meer dan de helft van de 2,5 miljoen inwoners komt niet uit Qatar. Een groot deel van die expats komt uit Egypte. Qatar heeft nog geen bijzondere maatregelen tegen hen getroffen. In eerste instantie vreesden de Egyptenaren in Qatar dat ze het land zouden worden uitgezet, maar daar is tot nog toe geen sprake van.

De landen hebben een lijst van eisen ingeleverd bij Qatar. Pas als die zijn ingewilligd, wordt de boycot opgeheven. Koeweit probeert te bemiddelen.