Record speerwerper Van Ophem uiteindelijk niet erkend

Van Ophem wierp in Castricum 19 centimeter verder dan het Nederlands record van Johan van Lieshout. Dat stamt uit 1999.

Gemengde wedstrijd

Na zijn worp twijfelde Van Ophem al of zijn prestatie de boeken in zou gaan. Het deelnemersveld In Castricum bestond namelijk uit mannen én vrouwen, en bij dat soort wedstrijden tellen records niet, dacht Van Ophem.

Toch kreeg hij het advies van de Atletiekunie om het record gewoon aan te vragen. Dat deed hij. Vandaag bleek uiteindelijk dat zijn 80,70 meter niet de geschiedenisboeken ingaat. Van Ophem gooide wel een dik persoonlijk record. Dat blijft gewoon staan.