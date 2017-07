Duizend branden in Italië door hitte en droogte

Italië wordt als gevolg van hitte en droogte geteisterd door talloze branden in de natuur. De brandweer moest vandaag alleen al duizend keer uitrukken.

De branden zijn in Rome en omgeving in de regio Lazio, in Campanië, het gebied rondom Napels, in het uiterste zuiden in de regio's Calabrië en Apulië, maar ook in het midden van het land in Toscane.

Vorige week werden honderden toeristen per boot geëvacueerd van Sicilië wegens de bosbranden daar.

De temperaturen zijn met soms 40 graden hoger dan normaal en er valt veel minder regen dan gewoonlijk voor deze tijd van het jaar.

Rome

In Ostia, de badplaats bij Rome, zijn ook branden uitgebroken. Burgemeester Raggi van Rome noemt de situatie zeer ernstig. Ze heeft de hulp ingeroepen van de landelijke overheid om de situatie de baas te worden.

Raggi zei dat de branden in de stad zelf mogelijk het gevolg zijn van brandstichting. De politie heeft in verband daarmee enkele aanhoudingen verricht.

In Napels, onder Rome, kwam een man om het leven toen hij van het dak viel van een huis dat door het vuur werd bedreigd. Op de helling van de Vesuvius woeden ook branden.