Twee doden in woning Amsterdam

De politie heeft in een woning in De Pijp in Amsterdam twee doden gevonden. Ze zijn onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen, de politie gaat uit van een misdrijf.

De lichamen werden vanmiddag gevonden. Volgens de krant Het Parool gaat het om een 54-jarige Amsterdammer en zijn 21 jaar jongere Thaise vriendin.

Criminele circuit

De man woonde in Thailand en verbleef tijdelijk in Amsterdam. Volgens de krant was hij een bekende in de bokswereld en in het criminele circuit.

De politie bevestigt deze informatie niet. Er is een grootschalig onderzoek opgezet en er wordt sporenonderzoek gedaan in de woning. De politie zoekt naar getuigen.