Europees kampioene shorttrack De Vries breekt enkel

Shorttrackster Rianne de Vries heeft haar enkel gebroken. De Europees kampioene op de 500 meter liep de blessure op tijdens een training op het ijs. De schaats van de 26-jarige De Vries schoot ineens weg, waardoor ze viel.

"Het is een flinke breuk", zegt De Vries op schaatsen.nl. "Het is de vraag of ik geopereerd moet worden of niet. Daar gaan de artsen nog naar kijken."

De blessure is een flinke tegenslag in het lange voorbereidingstraject op de Olympische Spelen van Pyeongchang, volgend jaar februari. Toch denkt De Vries dat de Spelen niet in gevaar komen.

"Iedereen gaat er alles aan doen om mij zo snel mogelijk weer op het ijs te krijgen. Het zal minder makkelijk worden dan de rest, maar ik ga er vol voor.''

Blessuregolf

In aanloop naar de Spelen werd de schaatswereld de afgelopen maanden geteisterd door een blessuregolf. In mei brak Yvonne Nauta haar been en en kort daarvoor liep Sven Kramer een sleutelbeenbreuk op na een val met de fiets.

Ook de Noorse schaatser Håvard Bøkko ontwam niet aan blessureleed. Hij brak zijn enkel toen hij, bij wijze van grap, een achterwaartse salto maakte en verkeerd terecht kwam bij de landing.