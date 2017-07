Opnieuw wielrenner omgekomen bij aanrijding in Hulst

In Hulst in Zeeland is een dag na het dodelijke ongeluk van gisteren opnieuw een wielrenner om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto.

De politie deelt mee dat de automobilist is aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de bestuurder is nog niets bekendgemaakt.

Gisteren was er in Hulst ook al een aanrijding met fatale afloop tussen een auto en een 64-jarige Belg op een racefiets. In dat geval reed de automobilist door. De politie deed gisteren een oproep aan die automobilist om zich te melden, maar dat heeft nog geen resultaat gehad.