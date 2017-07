Paraffine op stranden Texel en Vlieland

Op de stranden van Texel en Vlieland is paraffine aangespoeld. Op Vlieland ligt het spul verspreid over een afstand van meer dan anderhalve kilometer aan de oostkant van het eiland.

Rijkswaterstaat begint morgen met het opruimen van de troep. Volgens Omrop Fryslan wordt een beach cleaner ingezet. Dat is een trekker met een grote zeef erachter. De paraffine blijft in de zeef achter en wordt afgevoerd. Dat gebeurt alleen op Vlieland. De paraffine op Texel is in heel kleine brokjes verspreid over een zo groot oppervlak dat het volgens Rijkswaterstaat niet op te ruimen valt.

Zeevogels

Paraffine is bekend als middel om kaarsen van te maken. Het is schadelijk voor zeevogels, zeezoogdieren en honden omdat ze het aanzien voor voedsel. Ze kunnen erin stikken.

Van oorsprong is paraffine een bestanddeel van ruwe olie. Het komt vrij als olietankers op volle zee hun tanks reinigen. Opmerkelijk genoeg is dat niet verboden als het op meer dan twaalf mijl afstand van het vaste land gebeurt. Wel loopt er op dit moment een onderzoek naar een Europees lozingsverbod van paraffine.