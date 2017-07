Turkije verlengt noodtoestand voor de vierde keer

Het Turkse parlement heeft de noodtoestand in Turkije met drie maanden verlengd. Sinds de couppoging van vorig jaar in Turkije is de noodtoestand van kracht. Het is de vierde keer dat de toestand wordt verlengd.

De AK-Partij, de grootste partij in Turkije, zegt dat verlenging nodig is om terroristische groeperingen te bestrijden en om het netwerk van de geestelijke Fethullah G├╝len aan te pakken. Volgens de regering is hij verantwoordelijk voor de couppoging.

Sinds de invoering van de noodtoestand, donderdag een jaar geleden, zijn 50.000 mensen gearresteerd en 150.000 mensen ontslagen. Vanochtend werd bekend dat de Turkse autoriteiten hebben bevolen om 127 mensen op te pakken. Het gaat vooral om zakenmensen en journalisten.