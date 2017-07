Reddingsbrigade waarschuwt zwemmers voor stromingen aan de kust

Aan de stranden zijn afgelopen week tientallen zwemmers in de problemen gekomen. Volgens de Reddingsbrigade werden ze door de stroming van een mui weggetrokken en konden niet of moeilijk op eigen kracht het strand bereiken. In tien gevallen was er sprake van een levensbedreigende situatie.

De Reddingsbrigade waarschuwt daarom nog eens extra voor de gevaren van een mui. Dat is een geul die loodrecht op het strand staat, waardoor water bij eb met veel kracht naar zee stroomt.

Volgens een woordvoerder weten veel mensen niet wat een mui is en raken ze in paniek als ze tegen de stroom in proberen te zwemmen. Zij adviseert een zwemmer die in een mui zit, zich te laten meevoeren. Als de stroming minder krachtig wordt, dan schuin weg te zwemmen en vervolgens met een boog terug naar het strand te gaan.

Zwemmen met toezicht

De Reddingsbrigade is op zeventig locaties op het strand aanwezig. Daarnaast houden medewerkers ook toezicht bij een aantal grote plassen en meren, zoals de Limburgse Maasplassen, de Zandmeren in Kerkdriel en de Oosterplas in Den Bosch.

De organisatie waarschuwde vorige week om niet meer te zwemmen in open water als er geen toezicht is. In één weekend verdronken drie mensen in open water, onder wie een meisje van vijf in de Sloterplas in Amsterdam.