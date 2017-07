Vitesse koopt middenvelder Ali van Chelsea

Vitesse neemt middenvelder Mukhtar Ali over van de Engelse landskampioen Chelsea. De 19-jarige Ali was vanaf de winterstop al in Arnhem te vinden bij de eerste selectie van Vitesse, maar dat was nog op huurbasis. Nu tekent hij een driejarig contract voor de Arnhemmers.

Hij maakte in februari van dit jaar zijn debuut in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Daarna kwam hij nog vijf keer uit voor de bekerwinnaar.